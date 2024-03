Tragedia in garage, giovani trovati morti dentro auto: fatali esalazioni di gas

I corpi senza vita di un uomo ed una donna sono stati rinvenuti dentro un'autovettura all'interno di un garage: partite le indagini

I carabinieri nella giornata di ieri, sabato 16 marzo, sono intervenuti a Secondigliano, periferia Nord di Napoli in un garage condominiale, per il ritrovamento di due cadaveri in all’interno di una vettura. Si tratta di un uomo e di una donna, entrambi di giovane età, trovati semivestiti. Lui napoletano, classe 1999, si chiamava Vincenzo Nocerino; lei del 2003, di origini iraniane. A scoprire l’accaduto è stato il padre del ragazzo. Sui corpi non sono stati trovati segni di violenza.

La ricostruzione

L’autovettura coi due cadaveri sarebbe stata trovata accesa. E questo particolare potrebbe sicuramente suggerire l’ipotesi della disgrazia: la vettura in funzione, magari per tenere lo stereo acceso e i riscaldamenti in funzione. E i gas di scarico che – non trovando uno sbocco d’aria in cui disperersi – saturano l’ambiente e fatalmente si insinuano nell’abitacolo. Sul posto, oltre le pattuglie dei carabinieri, due ambulanze del 118 arrivate prontamente, anche se le due persone sono state trovate purtroppo prive di vita. Ovviamente la notizia ha fatto rapidamente il giro del quartiere e per ore sono molte persone sono rimaste affacciate ai balconi, altre radunate davanti alla scena, richiamate dal trambusto.

