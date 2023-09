Tragedia in strada: 68enne attraversa sulle strisce e viene travolta

Una donna di 68 anni è stata travolta e uccisa mentre percorreva le strisce pedonali: l'uomo alla guida denunciato per omicidio stradale

Un’immane tragedia si è verificata nel Milanese.

Una donna di 68 anni è stata travolta e uccisa da un’auto mentre attraversava la strada provinciale 30 sulle strisce pedonali.

La donna è rimasta uccisa sul colpo. Il conducente della vettura si è subito fermato per prestare soccorso, ma nonostante l’intervento del 118 per la donna non c’è stato nulla da fare. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Abbiategrasso.

La vittima stava correndo per raggiungere l’autobus

La pensionata, secondo quanto ricostruito, stava probabilmente correndo per raggiungere l’autobus e il conducente non è riuscito a frenare in tempo.

L’uomo, che verrà denunciato per omicidio stradale, nelle prossime ore verrà sottoposto ai test alcolemici e tossicologici.