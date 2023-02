Tragedia di Lampedusa, il sindaco Mannino: “Governo non ci lasci soli”

Il sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino, lancia un disperato appello al Governo affinché l'isola non venga lasciata sola nell'emergenza.

“Rivolgo un appello al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni: il Governo non ci lasci da soli a gestire questa immane tragedia”. A dirlo è il sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino, dopo l’ennesima tragedia avvenuta al largo dell’isola siciliana.

Otto cadaveri, tra cui quelli di tre donne, sono stati trovati su un barchino soccorso dagli uomini della Capitaneria di porto in zona Sar maltese.

Tragedia di Lampedusa, anche un neonato tra i morti

In base alla ricostruzione dei fatti, anche un neonato di pochi mesi sarebbe deceduto durante la traversata in mare a causa del freddo. La madre, per la disperazione, lo avrebbe gettato tra le acque.

Un uomo si sarebbe tuffato nel tentativo di recuperare il corpo, ma sarebbe morto tra le onde. Poche ore dopo, anche la madre del piccolo sarebbe morta.

In 46, tra cui anche due donne in avanzato stato di gravidanza, sono stati tratti in salvo e condotti nella notte al molo Favaloro.

Lampedusa, ripresi sbarchi nelle scorse ore

Sulla più grande delle Pelagie, dopo giorni di tregua dovuti alle cattive condizioni meteo, ieri erano ripresi gli sbarchi. In 75, rintracciati dai militari della Guardia di Finanza e della Capitaneria di porto a bordo di due carrette del mare, erano approdati poche ore prima della nuova tragedia.

