Ennesima tragedia sul lavoro: operaio vola da edificio in ristrutturazione e muore

Un operaio è morto sul colpo dopo essere precipitato da un'altezza di circa 4 metri mentre lavorava in un palazzo in ristrutturazione

Ennesima, terribile, tragedia sul luogo di lavoro. Ad Asola, in provincia di Mantova, un operaio di 55 anni è infatti morto dopo essere caduto da un‘altezza di 4 metri mentre stava lavorando in un edificio in ristrutturazione.

Inutili i soccorsi: l’operaio è morto sul colpo



Sul posto è intervenuto immediatamente il personale sanitario del 118, il cui intervento purtroppo si è rivelato vano: l’uomo è deceduto sul colpo a causa del violentissimo impatto.

