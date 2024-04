Terribile incidente sul lavoro a Milazzo, operaio edile muore in un cantiere

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale compagnia per indagare sui responsabili

L’ennesimo incidente sul lavoro sconvolge la Sicilia. Questa volta la notizia giunge da Milazzo, in provincia di Messina, dove un operaio edile 75enne di Fondachelli Fantina è morto poco dopo le 14.30 in un cantiere in via Giorgio Rizzo. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo era al lavoro nel cantiere per conto di una ditta esterna per la ristrutturazione di un locale. Al momento dell’incidente stava lavorando su una struttura e per cause ancora in corso di accertamento è caduto da un’altezza di dieci metri, morendo sul colpo davanti agli occhi di altri lavoratori ancora scossi per l’accaduto.

Milazzo, sul posto i Carabinieri per le indagini

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale compagnia per eseguire i rilievi e verificare le responsabilità. Sono prontamente sopraggiunti gli operatori sanitari del 118 ma ogni tentativo per strappare l’anziano operaio edile alla morte è risultato vano. Fatali le lesioni subite nel pesante impatto al suolo. Ancora una volta le morti bianche e la mancanza di sicurezza sui luoghi di lavoro rappresentano un dramma che non trova soluzioni.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI