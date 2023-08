Tragedia nel Messinese, morto il 56enne precipitato in un dirupo

L'uomo era ricoverato da due settimane in prognosi riservata nel reparto di Terapia intensiva del Policlinico di Messina.

Non ce l’ha fatta il 56enne di Taormina caduto nella notte fra il 13 e il 14 agosto scorsi in un dirupo. L’uomo è inciampato in uno scalino fuori da un locale di Graniti (Messina) e, perdendo l’equilbrio, è precipitato.

L’intevento dei medici

Lanciato l’allarme, sul posto erano intervenuti i medici del 118 che avevano prestato il primo soccorso al malcapitato. Poco dopo, si era deciso il trasferimento in ambulanza in ospedale a Taormina. L’uomo era ricoverato da due settimane in prognosi riservata nel reparto di Terapia intensiva del Policlinico di Messina.