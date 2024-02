Shock a Monreale, trovato uomo morto in casa: non si avevano notizie da giorni

Tragedia nel Palermitano: ad allertare i soccorritori i vicini di casa, preoccupati per la scomparsa improvvisa del 68enne.

Tragedia a Monreale, in provincia di Palermo, dove i vigili del fuoco hanno trovato un uomo morto in casa: non si avevano sue notizie da giorni.

Ad allertare i soccorritori e le forze dell’ordine i vicini di casa, preoccupati dopo non aver visto la vittima per giorni.

Uomo trovato morto in casa a Monreale

I vicini di casa avrebbero contattato il 112 preoccupati per l’improvvisa scomparsa della vittima, un uomo di 68 anni di cui non si avevano notizie da giorni. Entrando nell’abitazione, i vigili del fuoco hanno trovato il corpo senza vita del malcapitato. Pare che fosse morto da circa una settimana.

Le indagini sulla morte

Sono in corso le dovute indagini per ricostruire la dinamica esatta del decesso. Pare che non vi fossero segni di violenza sul corpo o di effrazione in casa. L’ipotesi più probabile, quindi, è che si tratti di una morte naturale.

La tragedia di Bagheria

Poche settimane fa un altro caso simile sempre nel Palermitano, a Bagheria. Una madre avrebbe trovato il corpo senza vita del figlio 20enne. Mistero sulle cause del decesso: anche in questo caso, però, gli inquirenti non avrebbero trovato segni di violenza sul corpo.

Il giallo di Marsala

Lo scorso gennaio, la morte di un uomo a Marsala ha fatto scattare le indagini della polizia. Pare che gli inquirenti abbiano trovato la vittima in casa, senza vita e con un segno di arma da fuoco. Nessuna ipotesi esclusa, compresa quella del gesto volontario.

