Tragedia di Scoglitti, recuperato il corpo del giovane annegato in acqua

I soccorritori hanno recuperato il corpo senza vita del giovane annegato nelle scorse ore nelle acque di Scoglitti.

I sommozzatori dei vigili del fuoco di Reggio Calabria – intervenuti a supporto dei colleghi di Catania – hanno individuato e recuperato il corpo senza vita del giovane che era stato dato per disperso nelle scorse ore nelle acque di Scoglitti, in provincia di Ragusa.

La ricostruzione della tragedia

In base alla ricostruzione dei fatti, la vittima sarebbe un 17enne di origini nordafricane – e non 30enne come inizialmente si pensava – che sarebbe annegato nella zona di Riviera Larnerna.

Il corpo sarebbe stato trascinato dal mare agitato a diverse decine di metri dalla battigia. Il giovane avrebbe effettuato un bagno in acqua poco dopo aver finito di pranzare e lavorare.

Le ricerche del giovane sono scattate nel tardo pomeriggio, con il supporto della Guardia Costiera e dei vigili del fuoco, gli agenti della Polizia di Stato e i sanitari del 118 giunti in ambulanza.