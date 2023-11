Tragedia sfiorata nell’Ennese: giovane sbanda con l’auto e si ferma sull’orlo di un precipizio

I vigili del fuoco hanno salvato un giovane che a Centuripe aveva sbandato con la propria auto finendo sull'orlo di un precipizio

Terribile incidente stradale autonomo, la notte scorsa in contrada Vignale, a Centuripe.

Un uomo, alla guida della sua auto, per cause da accertare, è uscito di strada e dopo avere urtato contro un palo elettrico si è fermato, per fortuna sul ciglio di un precipizio di almeno 40 metri.

È stato dapprima un vigile del fuoco in servizio al distaccamento di Adrano, residente a Centuripe, ma libero del servizio che stava transitando nella zona, ad intervenire in modo tempestivo: avendo intuito che l’auto poteva precipitare nella scarpata da un momento all’altro, con il conducente rimasto ferito ed incastrato all’interno dell’abitacolo, ha subito ancorato la macchina con delle corde in attesa dell’arrivo dei suoi collegi allertati nel contempo.

Il giovane è stato estratto dalle lamiere e trasferito in ospedale a Catania

È stata poi la squadra del distaccamento di Adrano ad arrivare sul posto ancorando la macchina in bilico con il cavo d’acciaio del verricello del defender per poi estrarre in sicurezza dalle lamiere, asportando lo sportello dell’auto con il divaricatore, l’uomo per consegnarlo ai sanitari del 118 che lo hanno trasportato all’ospedale “San Marco” di Catania. Per fortuna non avrebbe riportato ferite gravi. Sul posto per recuperare la macchina sono intervenuti poi anche i Vigili del Fuoco del Comando di Enna con la gru. Ad intervenire per i rilievi i Carabinieri. Chi era presente durante le operazioni di soccorso ha parlato di miracolo. Solo per pura fatalità l’auto con all’interno il conducente, non è finita nel precipizio. Forse il palo elettrico, che ha rallentato la corsa dell’auto, l’intervento del pompiere libero dal servizio che ha legato il mezzo per evitare la tragedia e il successivo intervento della squadra adranita dei Vigili del Fuoco hanno evitato il peggio.

