Il dramma si consuma a Monopoli, nel Barese, nel contesto di un cantiere edile. A rimanere uccisi per cause ancora ignote sono due uomini di 61 e 57 anni. L’incidente è accaduto in via Lagravinese con le indagini affidate alla polizia. Entrambe le vittime erano originarie della provincia del capoluogo pugliese.

Sul posto sono giunte anche le ambulanze del 118 ma per i due operai non c’è stato nulla da fare.