Tragedia nella notte, anziano di 83enne muore accoltellato dal figlio: fermato 49enne

L'anziano è morto in ospedale, mentre il figlio è stato arrestato dai carabinieri. In corso le indagini per ricostruire i fatti.

Un uomo di 83 anni è morto nella notte dopo essere stato accoltellato nella notte dal figlio di 49 anni. I fatti si sono svolti a Teramo, con l’anziano che è stato trasportato nel nosocomio abruzzese in condizioni gravi.

Il decesso e le indagini

Il quadro clinico della vittima è progressivamente peggiorato con il passare delle ore, fino al suo decesso. Secondo la ricostruzione dei fatti, l’anziano sarebbe stato raggiunto dalle coltellate scagliate dall’uomo al culmine di una lite.

L’aggressore sarebbe stato fermato dai carabinieri, con il pubblico ministero della Procura di Teramo che ha già avviato le indagini per delineare i dettagli di quanto accaduto nella tarda serata di ieri.

I militari avrebbero già ascoltato alcuni testimoni, allarmati dalle urla provenienti dalla casa dove si è consumata l’aggressione.