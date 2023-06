Traghetti fermati, Caronte & Tourist rassicura: “Garantiremo servizi con altre navi”

La replica di Caronte & Tourist dopo il fermo dei sei traghetti: "Eviteremo disagi a utenti, già da oggi prima nave in servizio".

“Faremo di tutto per garantire i servizi per le isole minori utilizzando altre navi ed evitare problematiche per i trasporti in questo periodo, dove sono maggiori le presenze di turisti”. Lo annuncia la compagnia di navigazione Caronte & Tourist in merito al fermo di altre 6 navi della compagnia scattato nelle scorse ore.

Caronte & Tourist: “Eviteremo disguidi a utenti”

“Siamo al lavoro – aggiunge Caronte & Tourist – per garantire tutte le tratte previste e fare in modo che non ci siano disguidi per gli utenti”.

“Già oggi ci sarà una prima nave in servizio di pomeriggio per garantire la tratta Trapani Pantelleria”, sottolinea ancora la compagnia di navigazione.

Caronte & Tourist, i traghetti sottoposti a fermo

La recente azione di fermo fa seguito al provvedimento effettuato lo scorso 6 giugno che disponeva il sequestro di tre traghetti e fondi della compagnia di navigazione.

Le imbarcazioni sottoposte al fermo sarebbero i traghetti Vesta, Isola di Vulcano, Sansovino, Isola di Stromboli, Antonello da Messina e Pietro Novelli. Le nuove acquisizioni sarebbero scattate al fine di raggiungere la cifra decisa dal Gip di 29 milioni di euro relativa al sequestro.

Le motivazioni del fermo effettuato recentemente riguarderebbero le persone con mobilità ridotta. Le imbarcazioni, infatti, non sarebbero risultate idonee al trasporto di soggetti come anziani, disabili, donne in stato di gravidanza e persone con passeggini al seguito.

Foto di repertorio