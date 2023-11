Tragico frontale in mattinata: morta donna di 40 anni

Una donna di 40 anni è tragicamente deceduta in seguito a un grave incidente stradale verificatosi questa mattina all’alba

La dinamica dell’incidente



Secondo quanto appreso, il sinistro è avvenuto davanti alla fonderia Spinetta: due auto si sono scontrate frontalmente e ad avere la peggio è stata la donna, originaria di Grignasco, piccolo comune in provincia di Novara. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri di Arona per i rilievi, un mezzo della guardia di finanza e il 118 che ha trasportato all’ospedale il secondo automobilista, rimasto ferito non gravemente in codice giallo.

