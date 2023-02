Trapani, più di 100 furti commessi: arrestato topo d’auto

La Polizia ha tratto in arresto un 35enne di Trapani: l'uomo avrebbe compiuto più di 100 furti in auto in sosta

Gli agenti della Squadra Mobile di Trapani hanno arrestato un uomo di 35 anni in esecuzione di una ordinanza di custodia emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale del capoluogo.

Il 35enne, con diversi precedenti penali alle spalle, avrebbe commesso più di 100 furti in auto in sosta, raccattando tutto quanto fosse presente all’interno dei vari abitacoli.

Il “topo d’auto” era diventato l’incubo degli automobilisti: ad incastrarlo sono state le telecamere di videosorveglianza, che hanno aiutato i poliziotti ad individuarlo.

Il 35enne si trova adesso in carcere

Nel corso della perquisizione nell’abitazione dell’uomo, gli agenti avrebbero rinvenuto un’impressionante mole di documenti, carte di credito, attrezzature ginniche, orologi, occhiali e indumenti vari, vale a dire l’intera refurtiva dei “colpi” messi a segno.

L’uomo, adesso, si trova rinchiuso nel carcere “Pietro Cerulli”, con l’accusa di furto e ricettazione.