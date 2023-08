Trapani, negli ultimi 15 giorni 24 arresti per immigrazione clandestina: il report

Nell’arco degli ultimi quindici giorni, la Polizia di Stato ha effettuato ventiquattro arresti nel contesto della lotta all’immigrazione clandestina.

Gli ufficiali della Squadra Mobile della Questura di Trapani hanno condotto impegnative operazioni di identificazione sui migranti giunti lungo le coste trapanesi. Durante tali operazioni sono stati individuati venti migranti di nazionalità tunisina che, utilizzando diversi nomi falsi, risultavano essere soggetti con divieti di rientro nel territorio nazionale.

All’interno del gruppo di stranieri identificati, ulteriori quattro individui di nazionalità tunisina sono stati arrestati e condotti in carcere. I soggetti sono stati detenuti in base a ordini di carcerazione separati, con condanne che variavano da uno a sei anni di reclusione. Le pene detentive erano state inflitte per una serie di reati, tra cui rapina, ricettazione, resistenza a pubblici ufficiali, lesioni e spaccio di stupefacenti.