Trapani, al via il “Comix & Games 2023”

Ha avuto inizio il "Trapani Comix & Games 2023": la città è stata già presa d'assalto da migliaia di fans grandi e piccoli

E’ iniziato il ‘Trapani Comix & Games 2023’, il festival siciliano dedicato al mondo del fantasy, dei fumetti, dei videogiochi, dei social. La città è stata presa d’assalto nonostante il maltempo per il primo appuntamento: la cerimonia di apertura e il taglio del nastro a Villa Margherita.

Tanti i cosplayer per le strade. I ragazzi che si vestono come i loro eroi preferiti sono una grande attrazione del ‘Trapani Comix & Games’. In tanti hanno colorato le strade del centro cittadino.

Centinaia di bambini in visibilio

Aperti i padiglioni del ‘Trapani Comix & Games’ in tutti i settori, compreso il mondo dei giochi da tavolo. Non mancano le attività per i più piccoli. Momenti di festa anche con gli youtuber più amati: centinaia di piccoli fan hanno potuto incontrare dal vivo i loro beniamini.