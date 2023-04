Trapani, droga in cella carcere: era nascosta in una scarpa

A scoprirla è stato il cane Enea del Nucleo cinofili della polizia penitenziaria di Palermo

Droga in una cella del carcere di Trapani. A scoprirla, come rende noto il sindacato Uilpa polizia penitenziaria, è stato il cane Enea del Nucleo cinofili della polizia penitenziaria di Palermo. La droga, che è stata sequestrata, era nascosta dentro una scarpa.

L’Uilpa: “Congratulazioni al servizio cinofili”

“La Uilpa – afferma il segretario siciliano Gioacchino Veneziano – si congratula con i poliziotti penitenziari conduttori cinofili, ma evidenzia che dopo 21 anni dall’istituzione del Servizio cinofili della polizia penitenziaria è giunto il momento di istituire un apposito regolamento che possa consentire ai cani che si distinguono nelle azioni di rinvenimento e di contrasto nei tentativi di introduzione di droga nelle carceri e non, di essere premiati unitamente ai conduttori, come previsto per le altre forze di polizia”.