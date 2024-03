Trapani piange Alice Culcasi: ecco chi era la vittima dello schianto mortale

Sui social il ricordo della giovane 23enne, Alice Culcasi, rimasta vittima di un terribile incidente venerdì a Trapani

Dolore e rabbia a Trapani per la morte di Alice Culcasi, giovane ragazza di 23 anni morta in seguito ad un terribile incidente stradale nella notte fra venerdì e sabato, a bordo di una Seat Ibiza, mentre percorreva la centralissima via Virgilio. Tanti, tantissimi i messaggi di cordoglio dei social per la sfortunata ragazza. “Possibile che si ripetano in continuazione incidenti così? Alberi, muri, pilastri, ma cosa sta succedendo? Perché si continua a morire così?” i commenti della maggior parte degli utenti sul web.

Il drammatico incidente

La giovane è morta sul colpo, all’arrivo dei sanitari questi non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso. Per estrarre il corpo della ragazza dall’abitacolo dell’auto, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. La giovane pare stesse per raggiungere la sua abitazione, quando per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantata contro il muro e degli alberi. L’incidente è avvenuto alle 5,30 nel tratto tra via Sebastiano Amodeo Tito Marrone e via Gian Salvatore Cassisa. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri. La vittima abitava alle spalle del luogo dove si è verificato lo schianto. Per raggiungere la sua casa avrebbe dovuto svoltare e immettersi sulla via Salvatore Cassisa. A pochi metri dall’ incrocio, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della Seat che procedeva dal passaggio a livello verso la via Virgilio. Malore o un fatale colpo di sonno risultano, al momento, tra le ipotesi più accreditate.

