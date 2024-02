Trapani, era scomparso da due giorni: 84enne trovato morto

L'uomo, 84 anni, era scomparso da due giorni dopo essersi messo alla guida della sua automobile: la macabra scoperta

Era scomparso da mercoledì scorso. Non si avevano più notizie dell’84enne Salvatore Mancuso da quando si era allontanato a bordo della sua Citroen. Ieri la macabra scoperta: tra le campagne di Calatafimi è stato rinvenuto privo di vita: l’ipotesi è che sia morto a causa di un malore.

Il messaggio del sindaco Francesco Gruppuso



“Sono da poco terminate – scrive il sindaco Francesco Gruppuso – le ricerche del signor Mancuso Salvatore con esito che purtroppo non ci saremmo mai augurato. Ai familiari il cordoglio dell’amministrazione comunale e della comunità di Calatafimi Segesta. Ringraziamo tutte le forze dell’ordine al comando dei carabinieri della compagnia di Alcamo e della stazione di Calatafimi Segesta, nonché le forze di Protezione civile, 82° centro SAR di Trapani Birgi, al corpo Forestale di Salemi, alla polizia locale e quanti hanno collaborato per fornire ogni supporto in questa ricerca con il coordinamento della Prefettura di Trapani”, conclude.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI