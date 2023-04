Trasporti, Ncc “File agli aeroporti per colpa del blocco licenze”

"Con la nuova legge sono state bloccate tutte le autorizzazioni Ncc da 5 anni", scrive Sistema Trasporti

“Le file chilometriche di persone che aspettano il taxi nelle stazioni e negli aeroporti italiani è frutto di due grandi problemi: il blocco all’emissione di nuove licenze taxi, voluto dagli stessi tassisti, e le autorizzazioni Ncc in tutte le grandi città tra i 20 e i 50 anni”. Lo dice, in una nota, Francesco Artusa, presidente di Sistema Trasporti, associazione per il trasporto privato di Ncc e bus turistici.

“Inoltre con la nuova legge sono state bloccate tutte le autorizzazioni Ncc da 5 anni. Il risultato sono appunto le code che hanno come vittima i cittadini e i visitatori – aggiunge Artusa – . Per le istituzioni italiane avere tutta questa gente a piedi è fisiologico e la priorità è non discutere di trasporti, ma assecondare i tassisti”, conclude.