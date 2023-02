Tremestieri Etneo, crack e marijuana tra auto e casa: 29enne in manette

I Carabinieri hanno tratto in arresto a Tremestieri Etneo un 29enne di Mascalucia con l'accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio

I carabinieri della Tenenza di Mascalucia, a Tremestieri Etneo, hanno arrestato un 29enne di Mascalucia, già noto alle Forze dell’Ordine, in flagranza di reato per detenzione di droga a fini di spaccio.

Durante un servizio di controllo del territorio per contrastare lo spaccio di droga, i carabinieri hanno notato una Fiat Panda in via Mascalucia con il 29enne al volante e lo hanno controllato, trovando 14 dosi di crack e 260 euro, di cui 160 all’interno del vano portaoggetti della macchina, sequestrati perché ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Denunciati anche compagna, il fratello e la cognata

I carabinieri hanno poi perquisito l’abitazione del 29enne, in via Cavour di Nicolosi (CT), dove vivono anche la sua convivente di 22 anni, il fratello di lei di 27 anni e la sua compagna di 24 anni. In una delle camere da letto, hanno trovato 43 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e il materiale per il confezionamento della droga da vendere al dettaglio.

Per questo motivo, i tre sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per lo stesso motivo, mentre per il 29enne è stato convalidato l’arresto.