Trento: Tar sospende ordinanza abbattimento anche per orso Mj5

Il Tar di Trento ha sospeso anche l’ordinanza di abbattimento per l’orso Mj5 oltre a quella per l’orsa Jj4. ‘’La vita degli orsi JJ4 e Mj5 per ora è salva – scrive la Lav su Fb.

Sospiro di sollievo per gli animalisti

“Le possibilità di trasferirli sono concrete e reali e depositeremo il progetto per portare in salvo gli animali in un rifugio sicuro che sosterremo a nostre spese’’. Valgono dunque, almeno per adesso le motivazioni degli animalisti, coche hanno sospeso l’abbattimento dei plantigradi fino al 27 giugno.