Troina, fine settimana all’insegna delle tradizioni locali

Al via domani la manifestazione Troina buona in tuti i sensi, appuntamento per la valorizzazione del comparto enogastronomico dell’antico borgo medievale

TROINA (EN) – Fervono i preparativi per Troina buona in tutti i sensi, evento enogastronomico che l’antico borgo medievale, uno dei Borghi più belli d’Italia e prima capitale normanna della Sicilia, si prepara a ospitare per la prima volta domani, sabato 4 e domenica 5 novembre in piazza Falcone e Borsellino e via Aldo Moro.

Un intero weekend dedicato alla tradizione e al gusto

Non una sagra, ma un intero weekend dedicato alla tradizione, al gusto e alla scoperta della storia e delle tradizioni, che avrà come attori i produttori e le eccellenze locali, attraverso un’esperienza multisensoriale che abbraccia le radici e celebra l’innovazione: gusto per assaporare la cucina autentica troinese; vista per esplorare le bellezze storiche e naturalistiche della città; udito per immergersi nella musica e nel folklore siciliano; olfatto per scoprire i profumi e i sapori autentici di tradizioni millenarie; tatto per toccare con mano piatti e prodotti autentici e genuini preparati con passione e dedizione.

Accendere a tutto tondo i riflettori sul territorio

La kermesse, organizzata dagli assessori al Turismo e agli eventi Salvuccio Siciliano e allo Sviluppo economico Salvatore Leanza, è stata infatti concepita dalla Giunta guidata dal sindaco Alfio Giachino con l’obiettivo di accendere a tutto tondo i riflettori sul territorio e promuoverne lo sviluppo, con la scoperta di bellezze, sapori, odori e suoni della tradizione e dell’innovazione troinese.

“L’organizzazione dell’evento – hanno evidenziato dall’Amministrazione – nasce dal tentativo di ampliare e destagionalizzare l’offerta turistica mediante manifestazioni che siano in sintonia con le peculiarità del nostro territorio. Grazie alla partecipazione e alla collaborazione dei nostri produttori locali e ristoratori, che saranno i veri protagonisti della due giorni, puntiamo a fare conoscere e promuovere le nostre eccellenze, far rivivere le vecchie tradizioni della nostra cucina e promuovere le nostre bellezze storiche, artistiche e naturalistiche”.

Partner del prestigioso appuntamento l’azienda torinese di Franco Capra Multicom Events, curatrice dell’allestimento e degli stand della manifestazione, all’interno dei quali, oltre all’esposizione, degustazione e acquisto dei prodotti, saranno organizzate attività di show cooking dagli chef dell’Associazione professionale cuochi italiani (Apci) Sicilia. Un viaggio gastronomico unico e indimenticabile tra oli, legumi, formaggi, carni e salumi, aromi e spezie, pasta, miele e vino, ma anche una manifestazione ricca e variegata con musica e folklore con il gruppo ‘a Musetta e la banda di Radio studio centrale, visite naturalistiche guidate e tour nel centro storico alla scoperta dell’immenso patrimonio della città e divertimento per i più piccoli con un’apposita area di giochi gonfiabili e escursioni con gli “asinelli della legalità” dell’Azienda speciale Silvo-Pastorale del Comune di Troina.

L’apertura degli stand espositivi, prevista domani alle ore 18 in piazza Falcone e Borsellino, sarà preceduta da un convegno sulla gastronomia tradizionale per la valorizzazione delle produzioni agricole e zootecniche, alle ore 16,30, nell’aula magna dell’Iiss Ettore Majorana, in cui sarà presentato l’evento.