Troina, in scena la IV edizione del Mythos Festival

La manifestazione sul mito classico e contemporaneo, che tornerà sul palco il prossimo luglio, è stata al centro dell’incontro tra il direttore artistico Luigi Tabita e il sindaco Alfio Giachino

TROINA – L’attore Luigi Tabita, neo direttore artistico del Mythos Troina Festival, evento teatrale sul mito classico e contemporaneo, si è recato nel centro nebroideo per incontrare e pianificare con i rappresentanti dell’amministrazione comunale le molteplici attività artistiche in vista della quarta edizione dell’evento, in programma nel prossimo mese di luglio.

Già la terza edizione della rassegna teatrale Mythos Troina Festival sul mito classico e contemporaneo aveva già riscosso molto successo la scorsa estate, con un ciclo di quattro appuntamenti, dal 7 al 28 luglio 2023 che sono andati in scena nella cornice naturale della radura del villaggio Cristo Redentore dell’Oasi Maria Santissima. L’evento ambisce a conciliare la versione classica del mito con le sue riscritture moderne e contemporanee ed è un appuntamento con le rappresentazioni tratte dai capolavori immortali della storia del teatro greco antico.

Sopralluoghi nei siti che ospiteranno il Mythos Troina Festival

Luigi Tabita, che in questi giorni ha riscosso un grande successo di critica e pubblico al Teatro India di Roma con lo spettacolo “Appuntamento a Londra”, si è confrontato con il sindaco Alfio Giachino e con l’assessore al Turismo e Spettacolo Salvatore Siciliano, ed ha anche effettuato alcuni sopralluoghi nei siti che ospiteranno il Mythos Troina Festival, evento patrocinato dall’Inda – Istituto Nazionale del Dramma Antico.

“Sono molto emozionato nell’intraprendere questa nuova avventura in uno dei borghi più belli d’Italia. Questo straordinario territorio immerso nella natura, pieno di storia, tradizioni e leggende è stato anche rifugio creativo di grandi scrittori come, ad esempio, De Roberto”.

Tabita: “Realizzeremo un programma con spettacoli di qualità”

Continua Tabita: “Sono certo che, in sinergia con l’amministrazione comunale guidata da Alfio Giachino, realizzeremo un programma con spettacoli di qualità, arricchito anche da laboratori e momenti di approfondimento aperti ad artisti provenienti da tutta Italia e dall’estero, che potranno conoscere e innamorarsi della città di Troina”, dichiara il direttore artistico Luigi Tabita.