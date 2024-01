Tragedia sul viadotto Costanzo, trovato cadavere in auto: si indaga

Il corpo del 45enne si trovava all'interno di un'auto in sosta nei pressi del viadotto del Ragusano.

Tragedia a Modica, in provincia di Ragusa: dove è stato trovato un cadavere all’interno di un’auto parcheggiata sul viadotto Costanzo.

Ancora in corso le indagini su quanto accaduto.

Cadavere in auto sul viadotto Costanzo a Modica

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la vittima sarebbe un uomo di circa 45 anni e si tratterebbe di un caso di suicidio. Ulteriori indagini sono in corso per accertare l’ipotesi.

Il personale della Polizia di Stato di Modica ha avviato le prime ricerche e poi ha chiesto l’intervento dei vigili del fuoco per visionare fra i rovi sottostanti. Richiesto l’intervento dell’elicottero dei pompieri decollato da Catania per procedere al recupero della salma, che è stata riportata in superfice in aree transitabili.

Mistero a Marsala

Un altro cadavere è stato trovato negli scorsi giorni in un’abitazione di Marsala. Anche in questo caso, la dinamica del decesso è da chiarire: sul corpo sarebbe stata trovata una ferita, presumibilmente causata da una pistola sparachiodi e non da un’arma da fuoco come inizialmente ipotizzato. Non si esclude alcuna ipotesi.

Pochi giorni fa un’altra persona, una donna, era stata trovata senza vita in casa. In questo caso, si teme che all’origine del decesso vi sia una rapina finita male.

