Trucidò la famiglia a 14 anni: condannato all’ergastolo

Un ragazzo di 18 anni è stato condannato alla massima pena dopo aver assassinato a soli 14 anni l'intera famiglia

Negli Usa un 18enne è stato condannato all’ergastolo per avere ucciso, all’età di 14 anni, cinque membri della sua famiglia, compresi i suoi tre fratelli più piccoli.

Il giudice Chadwick Wise del tribunale di Athens, in Alabama, ha stabilito che l’accusato, Mason Sisk, non potrà mai beneficiare della libertà vigilata per buona condotta. L’adolescente era stato condannato ad aprile per l’omicidio del padre, della madre adottiva e dei tre fratelli.

Uccise i familiari sparandogli alla testa

Tutte e cinque le vittime sono state freddate con un colpo di arma da fuoco alla testa nella loro abitazione di Elkmont. La più giovane delle vittime aveva appena sei mesi.