Truffa dello specchietto nel Catanese: beccato autore

I Carabinieri della Stazione di Calatabiano hanno identificato e denunciato un giovane per tentata truffa aggravata. L’autore ha inscenato la nota pratica della “truffa dello specchietto” lungo una via periferica della cittadina. Si parla di un 21enne residente in provincia di Siracusa che ha una sfilza di precedenti per aver commesso altre truffe in giro per l’Italia. Il ragazzo ha così deciso di colpire nel piccolo paese vicino la valle dell’Alcantara.

La dinamica dei fatti

In particolare intorno le 10:00 il giovanissimo, ben vestito e a bordo di un SUV grigio, ha raggiunto via Umberto fermando il veicolo a bordo strada attendendo la sua preda. Una utilitaria guidata da una 72enne del posto è passata accanto al truffatore che con un gesto improvviso ha scagliato una pietra contro lo specchietto retrovisore destro dell’auto della signora. Dunque il soggetto ha inseguito l’ignara donna che fermatasi per capire cosa volesse il 21enne è stata accusata di avergli danneggiato lo specchietto nel corso della retromarcia chiedendole un risarcimento in contanti. La donna, però, ha intelligentemente risposto di non avere denaro contante in quel momento proponendo al giovane di procedere tramite le rispettive compagnie assicurative o chiamando i Carabinieri. A quel punto il 21enne, piuttosto turbato, si è congedando dicendo: “Signora per questa volta il danno lo pago io visto che lei non ha contanti”. La cittadina si è comunque insospettita e dopo l’accaduto si è recata in caserma per denunciare tutto facendo scattare le indagini.

Le investigazioni delle autorità

I militari hanno così analizzato le immagini degli impianti di videosorveglianza della zona. Sono riusciti a risalire alla vettura guidata dell’individuo e altri accertamenti grazie alla banca dati in uso alle forze di polizia è venuto fuori che il mezzo fosse intestato al giovane che aveva tentato la truffa. Il volto è stato riconosciuto dalla signora e il ragazzo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.

Il consiglio dei Carabinieri

“Per difendersi da questo tipo di truffe è necessario prestare molta attenzione alle persone che chiedono di fermarsi in conseguenza di un urto tra auto di cui, ad esempio, non ci si è minimamente resi conto – spiegano -. In secondo luogo, bisogna sempre diffidare da chi chiede denaro in contanti, da versare sul momento, e, come ha fatto la signora in questo caso, rivolgersi ai Carabinieri che sapranno tutelare le vostre ragioni. Il Comando Provinciale Carabinieri di Catania, ha promosso numerosi incontri presso le parrocchie, i centri di aggregazione e RSA della provincia etnea, cui hanno partecipato numerose persone considerate più vulnerabili, che sono state sensibilizzate sulle buone prassi da adottare al fine di prevenire l’odioso fenomeno delle truffe nei loro confronti. Nella circostanza, si ritiene opportuno ribadire che, in caso di dubbio, bisogna chiamare sempre il 112 ‘Numero Unico di Emergenza’ o la più vicina Stazione Carabinieri, dove troverete sempre un operatore, professionalmente formato e preparato, pronto a fornirvi le giuste risposte ed informazioni per evitare una eventuale truffa”.