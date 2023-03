Tu Sì Que Vales sbarca in Sicilia: ecco dove e la data del casting

Numerose le figure richieste per la prossima edizione

Tu Sì Que Vales, il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, con Gerry Scotti, Teo Mammuccari e Rudy Zerbi sbarca in Sicilia. Arrivano sull’Isola, dopo alcune tappe in giro per l’Italia, i casting per la nuova edizione.

Unica tappa in Sicilia

Per partecipare ai provini sono state aperte le candidature. L’unica tappa nell’Isola sarà Catania. Chiunque volesse partecipare alle selezioni non dovrà mancare l’unico appuntamento siciliano: il 28 marzo.

Le figure richieste

Numerose le figure richieste per la prossima edizione. La produzione dello show cerca attori, ballerini, cantanti, imitatori, circensi che dovranno convincere pubblico e giuria per puntare alla finalissima.

Come partecipare

Per partecipare ai provini di Tu Sì Que Vales è necessario iscriversi compilando il modulo online sul sito web dedicato alle audizioni di WittyTv per conto del talent show. Il candidato dovrà allegare anche una foto e un breve video con la performance che vuole proporre. La tappa successiva dei casting è in programma il 12 aprile a Bologna.