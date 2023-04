Migranti, sempre più cadaveri in mare e arresti in Tunisia: i dati

Cadaveri in decomposizione sulla costa e barchini bloccati: ecco cosa riferisce la Guardia Costiera tunisina sulla questione migranti.

La Guardia Costiera della Tunisia, a partire dalla scorsa domenica, ha arrestato oltre 1800 migranti diretti in Europa e recuperato circa 100 cadaveri sulla costa del Paese africano.

Si tratta di vittime di naufragi, che hanno perso la vita durante alcuni dei tanti “viaggi della speranza” attraverso i pericoli del Mediterraneo alla ricerca di un futuro migliore. La rotta tunisina continua a preoccupare particolarmente le autorità internazionali come i soccorritori attivi costantemente in mare: secondo le ultime stime, nel giro di pochi giorni, il numero delle vittime del mare sarebbe cresciuto sensibilmente, superando quota 100.

Numeri particolarmente preoccupanti, che danno da riflettere anche al mondo della politica italiana, impegnata a dibattere sulle politiche migratorie attive nel Paese e in Ue e a contrastare il traffico di esseri umani nell’area mediterranea (proprio nelle scorse ore, l’operazione Landayà a Catania ha permesso di smantellare un’organizzazione criminale transnazionale dedita al traffico di migranti).

Migranti, cadaveri recuperati sulla costa della Tunisia e arresti

La Guardia Costiera tunisina ha riferito che, tra martedì e ieri, ha sventato l’attraversamento a 17 valichi di frontiera e bloccato 524 migranti, tra cui circa 75 tunisini che si preparavano alla traversata in mare.

All’inizio della settimana, erano già stati arrestati oltre 1.200 migranti, provenienti per lo più da Paesi dell’Africa subsahariana. Inoltre, gli operatori hanno riferito di aver recuperato decine di cadaveri in decomposizione sulla costa della Tunisia. In pochi giorni, il numero delle vittime del mare è cresciuto, superando quota 100.