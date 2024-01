Turismo acchiappa on line, futuro radioso per Messina: è tra le località dell’anno

Noto invece con la sua infiorata viene considerata una delle principali attrazioni, in vetrina anche monumenti e gastronomia

I social stanno cambiando il modo di vivere il viaggio, e la Sicilia, con le sue bellezze, conosciute e sconosciute, dal fascino invidiabile e molto vendibile attraverso video e foto, ha davanti a sé un futuro radioso anche grazie al supporto che riceve dai nuovi mezzi di comunicazione. Questo, in sostanza, quanto viene fuori dal primo report dell’Osservatorio turismo di Visit Italy che, con una community online di oltre 3,1 milioni di viaggiatori, è il principale canale di promozione indipendente dell’Italia nel mondo. Secondo il report “Il turismo del futuro – 2023/24”, tra le dieci destinazioni più gettonate ci sarà Messina, che vivrà nel 2024 il suo anno d’oro: negli ultimi anni Messina ha seguito un percorso di promozione del territorio particolarmente efficace, implementando la propria presenza online con un portale che racconta gli itinerari e le esperienze che i visitatori possono vivere in città.

Futuro radioso

Il report si basa su dati statistici raccolti sul portale visititaly.eu dal 1 gennaio al 10 dicembre 2023 e attraverso un sondaggio online, condotto da Visit Italy srl, tra il 10 novembre e l’11 dicembre 2023, che ha coinvolto oltre 3.000 viaggiatori internazionali. Altri dati riportati all’interno del report, sono elaborazioni basate su dati ufficiali della Banca d’Italia e dell’Istat. Secondo Visit Italy, Messina entra di diritto tra le 10 destinazioni italiane da non perdere nel 2024 per tutto ciò che ha da offrire in termini storici, architettonici e naturali. Dalla splendida piazza Duomo, con la fontana di Orione del XVI secolo, la basilica di Santa Maria Assunta e il suo celebre orologio astronomico, al suggestivo tempio di Cristo Re, nella parte alta della città.

Alla scoperta dei “diamanti grezzi” di Sicilia

Ancora molte le località isolane che attirano turisti da tutto il mondo, e non è un caso: il 61% delle persone che vanno dai 20 ai 50 anni scelgono il luogo delle proprie vacanze lasciandosi ispirare dalle immagini dei social, alla ricerca anche di gemme nascoste, esperienze che permettano di vivere una località nella propria essenza originaria, tutte cose di cui l’Isola è ricca. L’89% degli intervistati, infatti, vorrebbe visitare destinazioni non ancora viste, mentre il 79% vorrebbe vivere una giornata tipica del luogo visitato, e il 68% vorrebbe conoscere luoghi sconosciuti prima che diventino popolari. Uno di questi eventi è l’infiorata di Noto: in questa occasione si può godere di uno spettacolo variopinto che dona una nuova luce all’architettura barocca che caratterizza questa località. In un mosaico multicolore prendono vita raffigurazioni religiose e mitologiche che sono famose in tutta Italia e attirano turisti da tutto il mondo.

Storia e cultura si intrecciano a buon cibo e mare cristallino

Non è da meno, in termini di paesaggi mozzafiato e patrimonio culturale millenario, a due passi da un mare magnifico, la valle dei templi ad Agrigento, un tesoro dell’antichità, con i suoi templi greci che si ergono ancora fieri dopo secoli. Una atmosfera diversa, in cui si contrastano modernità e fasto dell’arte, si vive nelle città siciliane, come Palermo e Siracusa, che raccontano storie millenarie attraverso i loro monumenti e le loro strade. Ulteriore elemento di curiosità e di grande attrattiva, che vive sui social momenti di grande splendore grazie ai colori vivaci e alle immagini accattivanti, la cucina siciliana: dalle arancine ai cannoli, la pasta alla Norma e una vasta selezione di prelibatezze a base di pesce, tutti questi elementi diventano parte integrante della vacanza nell’Isola.