Turismo, valorizzare le strutture ricettive

Commissione Bilancio, parere sulle norme per le cave

Palermo – La commissione Affari istituzionali è impegnata nell’esame delle bozze di legge che disciplinano la materia elettorale. All’ordine del giorno ci sono la proposta di modifica delle cause di ineleggibilità dei deputati dell’Ars e il voto per corrispondenza nelle elezioni regionali e amministrative. Nell’ambito dell’esame dei disegni di legge in materia di enti locali la commissione ascolta il presidente di Anci Sicilia.

L’altra bozza in agenda punta al riconoscimento del consiglio comunale dei ragazzi come strumento di partecipazione alla vita politica.

In commissione Bilancio è previsto il parere sul riordino della normativa dei materiali da cave e lapidei.

La commissione Cultura svolge l’audizione dell’assessore regionale per il Turismo, dei dirigenti del Libero consorzio comunale di Agrigento e della Città metropolitana di Messina nell’ambito delle proposte di legge sulla valorizzazione delle strutture turistico-ricettive.

La commissione Attività produttive esamina le norme in materia di domini collettivi. Previsto il parere sullo schema di regolamento riferito alle norme in materia di raccolta, coltivazione, commercio e consumo dei tartufi.

La commissione Ambiente ascolta i sindaci di Palermo e Catania, i presidenti delle Ssr sull’abbandono illegale di rifiuti nei territori di competenza.

La commissione Ue programma i lavori.

La commissione Antimafia ha in agenda la relazione degli incontri con i comitati per l’ordine e la sicurezza pubblica, con gli organi inquirenti e gli amministratori locali sulla criminalità e sulla corruzione.

