Turismo naturalistico e tutela ambientale, a Trecastagni intesa Comune-associazioni

Siglato il protocollo per la valorizzazione del territorio. Il sindaco Messina: “Promuoviamo così le nostre bellezze naturali e i percorsi escursionistici”

TRECASTAGNI – Continua l’azione dell’amministrazione di Trecastagni volta alla salvaguardia e alla promozione dell’ambiente ai fini anche di promozione turistica di un territorio. Siglato nell’ufficio del sindaco, Giuseppe Messina il protocollo d’intesa tra il Comune di Trecastagni ed il comitato “Trecastagni Naturalistica”, composto da numerose associazioni del territorio, per l’adozione e la promozione di iniziative di turismo naturalistico nonché iniziative di tutela e prevenzione ambientale (raccolta rifiuti ed eliminazione di discariche abusive nelle zone boschive e nelle aree sottoposte a vincolo ambientale), ricadenti nel territorio del parco dell’Etna. Alla firma erano presenti gli assessori Edmondo Pappalardo, Seba Messina, Teresa Pulvirenti Concetto Russo, il vicesindaco Rosario Di Stefano e i rappresentanti di Feder Escursionismo Sicilia, associazioni Chiarìa e associazione di Promozione Sociale.

La collaborazione non avrà costi per il Comune che dall’intesa potrà trarre benefici sia in termini economici che ambientali dall’intesa con gli ambientalisti trecastagnesi che potranno agire nelle aree sottoposte a vincolo, intervenendo con azioni volte alla tutela e al decoro ambientale. Le associazioni aderenti infatti, si faranno carico di promuovere attività di turismo naturalistico ma anche di vigilanza e tutela del territorio individuato nel documento sottoscritto.

Soddisfatto il sindaco Messina e i rappresentanti delle diverse associazioni per la collaborazione avviata. “Fra gli obiettivi del programma elettorale della mia amministrazione – ha commentato il primo cittadino trecastagnese in una nota – vi è quello della tutela ambientale ma anche l’interesse ad incentivare e promuovere le bellezze naturali ed i percorsi naturalistici di cui è ricco il nostro territorio”.

Per l’assessore al Turismo Edmondo Pappalardo, l’avvio del progetto, primo nel suo genere, ha un obiettivo ambizioso: diventare un modello di sviluppo. “ Riteniamo – ha aggiunto – che grazie al lavoro sinergico tra l’amministrazione e le numerose associazioni che hanno aderito all’iniziativa, si possano ottenere in tempi brevi grandi risultati in termini di tutela e salvaguardia del patrimonio ambientale ed incremento del turismo naturalistico sempre più apprezzato da un crescente numero di turisti amanti dello slow tourism. Ringrazio le associazioni che hanno aderito per l’entusiasmo e la competenza”.

Il presidente di FederEscursionismo Dario Teri ha manifestato soddisfazione per il protocollo siglato. “ Siamo lieti di poter collaborare con il comune di Trecastagni ad attuare una concreta azione di tutela e valorizzazione del territorio. Già alcune azioni sono state compiute nella contrada Cicirello come l’installazione di telecamere e cartelli che fanno da deterrente a fenomeni di inciviltà, purtroppo diffusi nell’area etnea. Auspichiamo che i comuni etnei possano prendere spunto da questa iniziativa perché il territorio del parco deve andare oltre una logica comunale ma avviare un processo di valorizzazione e tutela integrata senza confini territoriali”.

Sulla specifica piaga delle discariche abusive il presidente dell’associazione ha aggiunto che “purtroppo fino ad oggi non abbiamo ancora trasferito il messaggio di rispetto dell’ambiente e il parco non ha avuto capacità o risorse di operare questa trasformazione. Meritevole quindi l’azione di stimolo ed esempio virtuoso adottato dal comune di Trecastagni”.

Le azioni del Comune incentrate alla salvaguardia dell’ambiente erano già cominciate pochi mesi dopo l’insediamento dell’amministrazione Messina e con l’ausilio di volontari e l’installazione di telecamere si era già arrivati a un risultato più che lusinghiero con la pulizia di ampie aree del territorio boschivo del paese L’opera di rimozione di numerose discariche abusive è costata al Comune oltre 10mila euro. Sono già state rimosse tonnellate di materiale di scarto, dall’eternit ai pneumatici abbandonati.