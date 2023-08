Turismo, Santanchè: “Fa crescere l’occupazione femminile”

"Commento, con non poco orgoglio, il fatto che oltre 100mila donne abbiano trovato un’occupazione nel turismo" dice Santanchè.

“Commento, con non poco orgoglio, il fatto che oltre 100mila donne abbiano trovato un’occupazione nel turismo. Questi dati continuano a confermare come il turismo sia davvero una possibilità per far crescere l’Italia, un’industria che oggi contribuisce, nel complesso, al 13% del Pil e che vorrei, a fine mandato, lasciare come il primo produttore di ricchezza della Nazione”. Lo afferma il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, in riferimento ai dati della fondazione studi consulenti del lavoro.