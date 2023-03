Turismo Sicilia, il presidente di Assoimpresa Attinasi: “Al lavoro per destagionalizzarlo”

Proficuo incontro tra Assoimpresa-Cifa con l'Assessore Regionale al Turismo e allo Sport Elvira Amata

Un nuovo incontro con finestra verso il futuro della Regione Siciliana e soprattutto delle imprese. Assoimpresa-Cifa, nei giorni scorsi ha incontrato, l’assessore regionale al Turismo, Elvira Amata. La riunione si è focalizzata soprattutto su alcuni punti: La Destagionalizzazione turistica, i collegamenti aerei con prezzi calmierati, I Fondi Strutturali e infine la Fiera campionaria di Palermo.

A rappresentare Assoimpresa-Cifa erano presenti Il Presidente Mario Attinasi,Il responsabile dell’Area Crediti agevolati Giacomo Siragusa e il Presidente Regionale della Federazione del benessere FIWELL Ivan Rossi.

Coinvolgere i privati

Sulla destagionalizzazione turistica Assoimpresa-Cifa ha chiesto un intervento concreto della Regione Siciliana per la realizzazione di un progetto che possa prevedere il coinvolgimento anche di soggetti privati per stilare un calendario di eventi culturali, sportivi e religiosi – in particolare nel periodo di novembre/febbraio – cioè quando i flussi turistici subiscono un calo preoccupante. Naturalmente sarà fondamentale la promozione attraverso fiere nazionali ed internazionali e tour operator on line , coinvolgendo anche le compagnie aeree che dovranno assicurare i collegamenti aerei. Durante la riunione si è anche discusso dei collegamenti aerei con prezzi calmierati, battaglia che sta portando avanti la Regione Sicilia da diversi mesi.

Protocolli d’intesa con le compagnie aeree

Assoimpresa-Cifa ha sottolineato quanto sia importante e urgente stabilire dei protocolli d’intesa con le compagnie aeree. anche con sovvenzioni della Regione attraverso l’utilizzo dei fondi del PNRR. Sui Fondi Strutturali Assoimpresa-Cifa ha evidenziato l’importanza della programmazione per consentire i finanziamenti ai privati su settori strategici per lo sviluppo economico della Sicilia ed in linea con il PNRR nazionale.

Fiera del Mediterraneo punto di forza

Infine l’ultimo punto affrontato è stato il tema della Fiera campionaria di Palermo, in merito Assoimpresa-Cifa ha comunicato l’interesse di alcune categorie presenti in associazione – come quella del benessere – ad organizzare eventi presso la Fiera, eventi di rilevanza nazionale e che di riflesso possano essere attrattivi per la Regione Sicilia.

La soddisfazione dell’Assessore Regionale al Turismo

“Particolarmente proficuo e positivo, sotto ogni aspetto, è stato l’incontro con Assoimpresa – Cifa – dice l’Assessore Regionale al Turismo e allo Sport Elvira Amata– ho colto con grande favore lo spirito che ha animato l’iniziativa per la comunione di intenti che l’incontro stesso ha fatto emergere in un clima di reciproca collaborazione istituzionale. Sono certa che i punti trattati nel corso dell’incontro pienamente condivisi – sottolinea Amata – contribuiranno sinergicamente a rafforzare le rispettive azioni finalizzate ad implementare il turismo in ogni sua forma”

“Un incontro che ha esplicitato il forte interesse dell’Assessore Amata alle richieste della nostra associazione – dichiara Mario Attinasi presidente di Assoimpresa – evidenziando quanto siano vicine le idee sulla crescita economica e sociale della Regione siciliana che si possono concretizzare attraverso lo sviluppo economico nel settore strategico del Turismo , coniando una frase emblematica ‘Sicilia turistica tutto l’anno’”.