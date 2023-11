Turista scomparso, “giallo” durante gita in Sicilia: uomo ritrovato dopo ore di ricerche

Brutta esperienza, per fortuna a lieto fine, per un turista in vacanza a Trapani.

Disavventura per un turista, originario di Fiumefreddo di Sicilia ma residente in Australia, improvvisamente scomparso durante una gita a Trapani: pare che si fosse perso, ma per fortuna – dopo diverse ore di ricerche – è stato ritrovato.

Turista scomparso a Trapani, si era perso

Secondo una prima ricostruzione, il turista si sarebbe perso mentre cercava di trovare la strada per raggiungere la moglie e gli amici – che lo attendevano in piazza Garibaldi – dopo essersi allontanato alla ricerca di un bagno nelle vicinanze.

Dopo la segnalazione della scomparsa e 5 ore di ricerche da parte della polizia, l’uomo sarebbe stato ritrovato – per fortuna sano e salvo – nei pressi del Terminal degli Aliscafi. Solo una delle tante disavventure che capitano di tanto in tanto ai turisti.

Immagine di repertorio