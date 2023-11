Disavventura in viaggio, turisti smarriti a Rocca Busambra: salvati

Si perdono durante una gita e allertano il 112: brutta esperienza per una coppia di turisti nel Palermitano.

Brutta disavventura per due turisti tedeschi, che si sono smarriti a Rocca Busambra, il rilievo più alto della Sicilia occidentale, situato in provincia di Palermo.

I due sono stati soccorsi e salvati. Fortunatamente non avrebbero riportato ferite preoccupanti e sembra non abbiano avuto bisogno di cure mediche.

Turisti smarriti a Rocca Busambra, salvati

Secondo una prima ricostruzione, i due turisti tedeschi – durante una gita sul rilievo del Palermitano – non siano più riusciti a trovare la strada del ritorno. Una situazione spaventosa, che ha portato i malcapitati ad allertare il numero unico di emergenza per riuscire a uscire dal “labirinto“.

Sul posto, in seguito alla segnalazione, sono giunti i vigili del fuoco e gli operatori del Dipartimento regionale della Protezione Civile attraverso la Soris. Due le squadre di ricerca attivate: la odv ONVGI e la odv Grifone, entrambe di Corleone (PA). Sul posto sono intervenuti anche l’elicottero della Polizia Di Stato, gli operatori del Corpo Forestale e i carabinieri della locale stazione.

I due turisti tedeschi sono stati ritrovati, fortunatamente in buone condizioni di salute, e sembra non abbiano avuto bisogno dell’assistenza dei sanitari dopo l’estenuante disavventura in Sicilia.

Foto da Facebook – Regione Siciliana – Dipartimento Regionale della Protezione Civile