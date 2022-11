Twitter, Musk “Cash flow fortemente negativo, bancarotta non è esclusa”

Elon Musk, proprietario di Twitter, ha inviato un messaggio ai dipendenti e aggiunto che avrebbero lavorato per mantenere a galla l'azienda

“C’è un cash flow fortemente negativo e la bancarotta non è esclusa”. Ad affermarlo è il neo proprietario di Twitter, Elon Musk in un messaggio ai dipendenti secondo quanto riferisce Il New York Times’.

Musk ha aggiunto che avrebbero lavorato strenuamente per mantenere a galla l’azienda. “Coloro che sono in grado di giocare duro e giocare per vincere, Twitter è un buon posto per loro. E quelli che non lo sono, capiscono totalmente, ma allora Twitter non fa per te”, ha detto Musk che il 28 ottobre ha rilevato il social network per 44 miliardi di dollari.