Uccide il compagno di cella per gli spazi: in passato l’omicidio della compagna

Domenico Massari, attualmente detenuto, ha ucciso il compagno di cella per una questione di spazi: in passato l'omicidio della compagna

Domenico Massari, in carcere a Opera a Milano dove deve scontare l’ergastolo per aver ucciso la ex compagna nel 2019, ha ucciso il narcos Antonio Magrini al culmine di una lite per gli spazi che condividevano. Domenico, detto “Mimmo” Massari, salì agli onori delle cronache perché il 13 luglio 2019 uccise l’ex Deborah Ballesio con 6 colpi di pistola mentre cantava al karaoke nei bagni Aquario di Savona. Nella sparatoria rimasero ferite anche tre persone, tra le quali una bambina.

Uccise l’ex compagna per motivi economici



Dopo l’omicidio l’uomo fuggì per poi consegnarsi il giorno dopo al carcere di Sanremo. Massari ha sostenuto di aver ucciso non per motivi sentimentali, ma economici: si sentiva truffato dalla ex.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI