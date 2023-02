Uccide il marito malato e prova a togliersi la vita: aveva annunciato tutto su dei bigliettini

Tragedia familiare nel bolognese: una 76enne, esasperata dalla malattia del marito, lo ha ucciso e poi ha cercato di farla finita

Tragedia familiare a San Giovanni in Persiceto, nel Bolognese. Una donna di 76 anni ha ucciso il marito malato 78enne, colpendolo ripetutamente con un coltello.

Dopodiché ha tentato di togliersi la vita con la stessa arma, ma poi, sotto shock, ha chiamato i soccorsi ed è stata trasportata all’ospedale maggiore in condizioni di media gravità.

La Procura non esclude al momento per la donna di disporre una perizia psichiatrica.

La donna aveva annunciato tutto sui bigliettini

L’omicidio sarebbe scaturito dall’esasperazione per la malattia del marito. L’intenzione di compiere il delitto e poi farla finita, emergerebbe da alcuni bigliettini trovati e sequestrati dai carabinieri nell’abitazione dove la coppia viveva. La donna ha accoltellato il marito, affetto da una malattia neurodegenerativa, mentre i due si trovavano in automobile in un parcheggio di San Giovanni in via Sabin: ad allertare i carabinieri è stato il figlio della coppia, che aveva ricevuto la chiamata della madre in stato di shock.