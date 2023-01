Ucraina, Biden: “Tregua? Putin cerca un po’ di ossigeno”

Il presidente russo, Vladimir Putin, “sta cercando un po’ di ossigeno“. Lo ha dichiarato Joe Biden, commentando con i giornalisti alla Casa Bianca la proposta di tregua avanzata dal leader del Cremlino in occasione del Natale ortodosso.

Il presidente Usa: “Riluttante a rispondere a qualsiasi cosa dica Putin”

Sono riluttante a rispondere a qualsiasi cosa dica Putin. L’ho trovato interessante. Era pronto a bombardare ospedali, asili nido e chiese il 25 (dicembre, ndr.) e a Capodanno”, aveva premesso Biden, rispondendo ai giornalisti. Gli Stati Uniti intanto stanno valutando l’ipotesi di inviare in Ucraina veicoli corazzati Bradley, dotati di potenti cannoni. L’esercito Usa possiede migliaia di Bradley, che utilizza dalla metà degli anni Ottanta per trasportare le truppe sui luoghi di battaglia e che aumenterebbero le capacità delle forze armate ucraine. Questi veicoli non hanno però la potenza dei carri armati Abrams, che l’Ucraina ha ripetutamente chiesto”.