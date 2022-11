Ucraina, bimba bisognosa d’ossigeno salva grazie a distributore benzina

Per poter utilizzare il macchinario per l'ossigeno ha dovuto cercare la possibilità di collegarsi alla corrente elettrica

Una bambina ucraina bisognosa di ossigeno ha trovato salvezza grazie al generatore di un distributore di benzina. Lo racconta l’arcivescovo di Kiev Shevchuk. “Ci ha commosso tutti la foto di una bambina che per poter respirare, per poter utilizzare il macchinario per l’ossigeno, ha dovuto cercare la possibilità di collegarsi alla corrente elettrica prodotta dal generatore di un distributore di benzina”.

“Si trattava dell’elettricità per far respirare una bambina”, racconta Shevchuk nel videomessaggio quotidiano. “Secondo i dati ufficiali delle autorità ucraine, in Ucraina sono già morti 440 bambini. Quasi 1.300 hanno subito lesioni di vario genere”, denuncia ancora l’arcivescovo di Kiev.