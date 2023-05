Ucraina: Zelensky, ‘vogliamo che la guerra finisca, ma con una pace giusta’

"Già quest'anno ci aspettiamo che questa guerra finisca"

“Vogliamo che la guerra finisca, ma con una pace giusta’. A dichiararlo, nel corso della conferenza stampa che ha chiuso il suo colloquio con Olaf Scholz nella sede della cancelleria tedesca a Berlino, è stato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Già quest’anno ci aspettiamo che questa guerra finisca“, ha aggiunto. “Già quest’anno suggelleremo la sconfitta dell’aggressore”.

Il grazie alla Germania

Zelensky non ha mancato di ringraziare pubblicamente la Germania per l’ultimo pacchetto di armi che il governo ha deciso di inviare a Kiev. “Un aiuto molto forte” per l’Ucraina, ha aggiunto