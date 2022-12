Ucraina, Zelensky in volo verso Washington: “In Usa per rafforzare nostra capacità difensiva”

Il presidente Ucraino Volodymyr Zelensky terrà una conferenza stampa alla Casa Bianca insieme al presidente Usa Joe Biden

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, si trova attualmente in volo verso Washington, dove incontrerà a breve il presidente degli Stati Uniti Joe Biden.

Si tratta del primo viaggio all’estero compiuto dal leader ucraino dallo scoppio della guerra contro la Russia, giunta ormai al suo 301° giorno.

“Mi sto recando negli Stati Uniti per rafforzare la resilienza e la capacità di difesa dell’Ucraina – afferma Zelensky su Twitter – In particolare con il presidente Biden discuterò la cooperazione tra Stati Uniti e Ucraina: inoltre, farò un discorso al Congresso ed avrò diversi incontri bilaterali”.

Casa Bianca: “Sostegno a Kiev e Zelensky per tutto il tempo necessario”

Si terrà alle ore 16.30 locali, le 22-30 italiane, la conferenza stampa congiunta tra Joe Biden e Volodymyr Zelenski alla Casa Bianca.

Gli Stati Uniti hanno ribadito ancora una volta il sostegno a Kiev nel conflitto contro il Cremlino.

“Il presidente Biden è ansioso di ricevere il presidente Zelensky alla Casa Bianca“, riferisce la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre, confermando anche che dopo l’incontro con Biden Zelensky interverrà al Congresso “a dimostrazione del grande, bipartisan sostegno per l’Ucraina”.

“Trecento giorni fa, la Russia ha lanciato il suo brutale assalto contro l’Ucraina; in risposta il presidente Biden ha riunito il sostegno del mondo per il popolo ucraino che difende la propria sovranità e territorio. La visita sottolineerà l’inamovibile impegno degli Usa a sostenere l’Ucraina per tutto il tempo necessario, con l’assistenza economia, umanitaria e militare”, conclude la nota.