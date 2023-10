Uil, governo fa cassa sulle pensioni

La segretaria confederale Uil commenta la legge di bilancio per il 2024 varata dal governo.

“Ancora una volta, il Governo fa cassa sulle pensioni e sulla pelle dei pensionati. Le nostre richieste sono state completamente disattese: tra tutte, il superamento della Legge Fornero, tanto richiamato in campagna elettorale; invece, si introducono condizioni di accesso alle pensioni perfino peggiori. Non c’è alcun cenno a una pensione di Garanzia per le future generazioni, né all’introduzione di una vera flessibilità. Inoltre, si mantiene Opzione Donna, ma a condizioni estremamente restrittive. Stessa linea per Ape Sociale”. Così Vera Buonomo, segretaria confederale Uil commenta la legge di bilancio per il 2024 varata dal governo.

Le dichiarazioni di Vera Buonomo

“A spese dei lavoratori del Pubblico impiego, in particolare, è stata fatta una delle “operazioni di cassa” più grande di sempre, al pari di quanto avvenne nel 2011, decurtando la loro pensione per somme tra il 20 e il 30% e ledendo un diritto maturato in anni di lavoro.Un insieme di misure, queste, che penalizza i più fragili e chi purtroppo non ha avuto la fortuna di intraprendere un lavoro stabile e continuativo”, prosegue.

Infine, “subordinare il diritto alla pensione all’importo della stessa è l’esatto contrario di ciò che dovrebbe fare un sistema di previdenza sociale”, annota ancora ribadendo la contrarietà del sindacato a questi interventi, “che contrastano con le nostre proposte e che, soprattutto, si infrangono con le speranze e le legittime attese di milioni di lavoratrici, lavoratori e pensionati che rappresentano il Paese reale”.