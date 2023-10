Ultranoventenne cade dalla bici sulla strada provinciale 21, soccorso da automobilisti

Sul tratto della strada il traffico è andato in tilt, prima dell'arrivo degli agenti della polizia municipale

Disavventura per un uomo ultranoventenne sulla strada provinciale 21, nel territorio di Marsala. Per cause ancora da accertare, l’anziano, forse a causa dell’eccessivo peso dei sacchetti della spesa, ha perso l’equilibrio ed è caduto dalla bici con la quale stava percorrendo il tratto di strada nei pressi di contrada Dammusello, all’altezza dell’Aeronautica Militare.

L’intervento degli automobilisti

L’uomo è caduto rovinosamente sull’asfalto, battendo la testa. Alcuni automobilisti in transito sulla strada, molto trafficata, si sono fermati ad aiutare l’anziano e poco dopo hanno chiamato i soccorsi. Da una prima valutazione l’incauto ciclista non sembra aver riportato gravi conseguenze. Sul tratto della provinciale il traffico è andato in tilt, prima dell’arrivo degli agenti della polizia municipale.