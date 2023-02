Un febbraio breve ma intenso per il QdS

Dai Forum con i numeri uno nazionali e internazionali alle nuove newsletter per essere sempre più vicini ai lettori: il QdS chiude un inverno ricco di novità e si prepara alla primavera con sorprese

Nonostante sia il mese più breve dell’anno, anche febbraio è stato per il QdS un mese ricco di novità. Soprattutto sul piano dei contenuti.

La strategia dell’informazione che ribalta i luoghi comuni continua a dare frutti sempre più “succosi”: le inchieste targate QdS sono regolarmente rassegnate dalle principali trasmissioni televisive d’informazione, con Sky Tg 24 e RaiNews24 in testa. Proprio il canale all news del servizio pubblico ha riservato un ampio spazio all’inchiesta “Concessioni balneari, proroga fuorilegge Ue. Santanchè: ‘Decide il Parlamento italiano’”, un lavoro di approfondimento – con annessa intervista a Daniela Santanchè, attuale ministra del Turismo nel Governo Meloni – nato in seguito al caso politico che si è creato intorno alla proroga delle concessioni balneari e al sempre più concreto rischio della comminazione di una multa da parte dell’Ue per la non applicazione della concorrenza al settore in Italia.

La guerra in Ucraina è stato uno dei grandi temi internazionali al centro del Forum che il direttore del Quotidiano di Sicilia, Carlo Alberto Tregua, ha realizzato con la Direttrice Generale dell’Onu di Ginevra, Tatiana Valovaya. Un’esclusiva pubblicata sul QdS di giovedì 23 febbraio nella quale Valovaya ha rimarcato gli sforzi avviati dal Segretario Generale dell’Onu, António Guterres – dal sostegno umanitario a sfollati e rifugiati fino ai negoziati per risolvere la crisi sul grano del Mar Nero – non senza evidenziare come purtroppo, allo stato attuale, sia estremamente difficile poter parlare di un’intesa per la pace nell’immediato futuro.

Nella lunga intervista, tanti altri argomenti e un focus dettagliato sul funzionamento della sede europea delle Nazioni Unite, la più grande dopo quella degli Stati Uniti, ospitata a New York.

Riflettori sull’Ucraina e sull’indispensabile sforzo diplomatico necessario per fermare la guerra sono stati puntati anche nel forum realizzato dal vice direttore, Raffaella Tregua, con monsignor Dario Edoardo Viganò, già prefetto della Segreteria per la comunicazione della Santa Sede e attuale vice cancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali: “Credo che prima di tutto si debba comprendere e far comprendere che la Fede è più importante della Nazione: è assurdo che battezzati ortodossi russi e battezzati ortodossi ucraini o anche battezzati con rito greco bizantino si uccidano in nome della Nazione. Se si partisse dalla consapevolezza che le ferite sono comuni e non hanno appartenenza nazionalistica, allora sia possibile cominciare un cammino di riconciliazione”.

Tra i temi principali snocciolati durante il Forum esclusivo pubblicato venerdì 17 febbraio, la Chiesa, l’educazione dei giovani e, soprattutto, i nuovi modi di comunicare, non soltanto alle nuove generazioni ma a una società che cambia a una velocità mai vista in passato, utilizzando tecnologie innovative e soprattutto i social network.

In uscita prossima settimana infine il forum con Alessandra Locatelli, ministro per le Disabilità incontrato dal direttore nella sede romana del Dicastero. Nel corso dell’intervista troverà spazio il tema dei diritti e delle difficoltà di disabili e caregiver.

Chiusa – solo per il momento – la parentesi dei forum, ci sono altre novità sulle quali abbiamo lavorato. Il QdS.it si rifà il look per essere sempre più vicino a voi lettori. Nuova veste e nuovi contenuti per rendere il sito ancora più semplice, intuitivo, moderno. Economia, politica, lavoro sono sempre in primo piano, insieme a tutto ciò che accade nei palazzi siciliani: assessorati, Ars, Comuni. Ma non solo. Spazio anche a bonus, agevolazioni, senza dimenticare la cronaca dei fatti, agli editoriali, alle interviste, alle rubriche.

In quest’ottica si inserisce la nuova programmazione delle newsletter che a poche settimane dal lancio è stata accolta con favore dai lettori. Se da lunedì a venerdì le protagoniste delle nostre newsletter sono le notizie del giorno, ogni domenica inviamo ai nostri abbonati “Il meglio della settimana”. Il sabato invece è dedicato a newsletter tematiche legate ai nostri temi di punta: bonus, ambiente e l’ormai immancabile “Italia vista da Sud”.

Un ruolo di primo livello trovano sempre i temi sociali. La nostra vice direttrice, Raffaella Tregua, è stata premiata il due febbraio, al Teatro Ambasciatori di Catania, nel corso dell’evento “Agata come noi: il coraggio delle donne”, organizzato dall’Andos Comitato di Catania, per l’impegno profuso con la Fondazione intitolata alla sorella Marilù, colpita da tumore al seno in giovane età, e per aver portato in primo piano la questione femminile per l’emancipazione e il superamento della violenza grazie al progetto “La Voce delle Donne”.

Chiudiamo con un piccolo spoiler. Il Quotidiano di Sicilia si prepara infatti all’8 marzo: in cantiere un approfondimento sulla festa della donna incentrato su politica, istituzioni, imprese e associazionismo per fare il punto sul contributo che ciascun ambito può offrire al dibattito sulla parità di genere. Senza dimenticare una riflessione sul ruolo che l’informazione può giocare nella “narrazione” di tutti i temi legati alla donna.