Un Paese sull’orlo di una crisi di nervi

Tutto inizia mercoledì, con il primo fuori onda di Andrea Giambruno, fino a quel momento First (magari poco) Gentleman

Tutto inizia mercoledì, con il primo fuori onda di Andrea Giambruno, fino a quel momento First (magari poco) Gentleman di un Paese con la sua prima donna Premier. Poi il giovedì sera, con i palermitani Lipari e Friscia alla conduzione del programma di Antonio Ricci, Striscia la Notizia arriva il missile terra aria. Qualche anno fa, pochi, al tempo del Me Top, sarebbe stato una testata nucleare. Promiscuità, pacchi e volgarità oltre le righe di un Corona figuratevi del compagno di una Premier. Il venerdì mattina un Twitter della Meloni ci riferisce della fine di un rapporto malandato, non si sapeva, forse magari lo sapeva il Cognato Lollobrigida o la “capa” partito Arianna. The First diventa The Last, licenziato via social cosa che potrebbe interessare forse solo a Landini. Il Paese dormiglione su due guerre in corso si risveglia con un traffico sul web che avrà alzato di due punti il rating di Zuckerberg. L’Italia scrolla, likka, erutta, posta a più non posso, qualunque blog pure il Carrapipi post ha un articolo sul caso dell’anno. La separazione dal maschio parafrasando Francesco Piccolo. Massimo Recalcati sul tweet del presidente del consiglio, la madre, la donna Giorgia Meloni potrebbe farci una enciclopedia psicanalitica e fondarci una rivista da fare impallidire Riza Psicosomatica. C’è tutto il sentimento di secoli di oppressione maschile subiti dalle donne che godono nel vedere finalmente il maschio merlo licenziato dalla donna di maggior potere mai vista in questo Paese. Ha fatto bene! È un coro liberatorio. Ma il governo, le guerre internazionali, la recessione? Ma non rompete con queste cose che a noi italiane e italiani interessano poco o nulla. Il problema ora è cosa succederà all’ex coppia regina. Lui andrà a confessarsi a Belve? Oppure tenteranno una riconciliazione andando a sottoporsi alle forche caudine di Temptation Island? Oppure avremo il primo, altro record, Premier single?

L’Italia è in ansia, mentre in Israele e a Gaza suonano le sirene, noi guardiamo i talk, i tweet, i tik tok, non ci sono più i Dik Dik. Questo Paese è uno dei maggiori consumatori di ansiolitici al mondo, ci sarà un perché.

Cosi è se vi pare.