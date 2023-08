Una “Farmacia sociale” per i cittadini over 65

È stata rinnovata l’intesa tra Amministrazione comunale e Federfarma locale e sono stati implementati i servizi a disposizione di chi si trova in condizioni di forte disagio economico: al via anche gli sconti sui farmaci a pagamento

CALTANISSETTA – “La buona politica e le farmacie a favore delle famiglie in difficoltà” questo lo slogan del progetto “Farmacia sociale” volto a contrastare la povertà sanitaria.

È stata infatti rinnovata l’intesa tra Amministrazione comunale e Federfarma locale di cui è presidente la farmacista Mariella Ippolito, la quale si occuperà anche della distribuzione delle quote dovute a ciascuna delle farmacie nissene che partecipano a questa forma di sostegno destinato alle persone più povere della città.

La novità riguarda gli over 65 a basso reddito che potranno usufruire di uno sconto sui farmaci a pagamento, fermo restando le agevolazioni già previste per i bambini in fascia pediatrica da zero a quattordici anni.

Un’implementazione del servizio resa possibile grazie all’interessamento del presidente del Consiglio Comunale Giovanni Magri e che ha previsto un incremento del fondo cassa destinato alle farmacie.

Un progetto dunque che prosegue con successo dopo il suo avvio in via sperimentale nel 2014 grazie all’idea proprio di Giovanni Magrì allora consigliere comunale che assieme ad altri suoi colleghi del civico consesso decisero di mettere a disposizione una parte del loro gettone di presenza versandoli ad una farmacia nissena.

Da quel momento il progetto è cresciuto grazie al coinvolgimento di Fedefarma estendendosi anche in altri comuni della provincia.

Grazie all’iniziativa le farmacie aderenti si impegnano ad applicare uno sconto del 10% sul costo di farmaci a pagamento mentre la restante somma viene versata dal Comune che partecipa con il 60% in questo modo l’acquirente che si trova in disagio economico documentato da Isee fino a 9 mila euro riceve uno sconto del 70%.

“Il progetto attivo da alcuni anni– afferma Giovanni Magrì – prosegue con successo. Un servizio che è stato implementato per venire incontro a tutte le famiglie nissene disagiate dal punto di vista economico”.

“Ogni farmacia aderente all’iniziativa – aggiunge – è stata già dotata di un fondo girato da Federfarma. Chi possiede i requisiti previsti può con una ricetta bianca e copia Isee per l’anno in corso recarsi in farmacia ed ottenere così lo sconto del 70% sui farmaci da banco come tachipirina, sciroppi per la tosse ecc…”.

Annalisa Giunta