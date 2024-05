Una nuova area attrezzata per Gravina di Catania

L’amministrazione ha riqualificato parte del parco Borsellino installando giochi per bambini e spazi destinati al fitness. Il sindaco: “Attenzione verso i più piccoli”

GRAVINA – È stata inaugurata la nuova area del parco comunale “Paolo Borsellino” destinata ad area ludica ed anche di fitness. Sorta dietro iniziativa del consigliere Tommaso Maltese, tale area vede la presenza sia di giochi per i più piccoli che attrezzi, spazi e macchinari di allenamento destinati ai più grandi con un duplice obiettivo: riqualificare l’area già presente all’interno del parco “Paolo Borsellino” mediante la realizzazione di nuove aree giochi creando spazi sicuri ed inclusivi ed al contempo consentire ai più grandi di allenarsi all’aperto a diretto contatto con la natura.

Un’attenzione particolare è stata riservata ai diversamente abili per i quali sono stati realizzati appositi accessi mediante un gioco di colori arancio che segnala il percorso di accesso alla detta area. Sono state inoltre installate delle panchine per i genitori e i familiari dei più piccoli e, al fine di garantire loro anche il ristoro, sono stati messi a dimora nuovi alberi ed altri saranno piantumati a breve.

Per l’Amministrazione comunale gravinese erano presenti all’inaugurazione il sindaco Massimiliano Giammusso, il vicesindaco Claudio Nicolosi, il presidente del Consiglio comunale Salvatore Santonocito, gli assessori Federica Ingaglio e Francesco Nicotra, i consiglieri Cettina Cianciolo, Tommaso Maltese ed Emanuele Mirabella e la responsabile dell’ufficio di Gabinetto del sindaco, Agata Viola. E pure, per il quinto Servizio, il responsabile di settore, geom. Salvatore Contrafatto, ed il responsabile del procedimento, ing. Santo Di Dio. Il taglio del nastro è stato simbolicamente affidato alla piccola Francesca Di Dio.

Il sindaco Massimiliano Giammusso ha sottolineato come “l’opera in oggetto sia stata realizzata grazie al finanziamento del settore Infrastrutture sociali (dpcm 17 del luglio 2020), a costo zero per il comune, ed al consueto impegno di tutto il personale del quinto Servizio che intendo ringraziare a nome dell’intera Amministrazione comunale per il fattivo impegno messo in atto. Emerge, altresì, la sensibilità e l’attenzione da noi mostrata ancora una volta verso i più piccoli, ma anche verso chi non rientra in tale fascia di età che potrà comunque ugualmente fruire di quest’area: da una parte, infatti, si è voluto implementare e stimolare l’aspetto ludico e aggregativo delle attività attraverso l’utilizzo di attrezzature che consentiranno lo svolgimento anche di più attività contemporaneamente da parte di più bambini che potranno così socializzare e condividere esperienze oltre che svolgere giochi di ruolo e, dall’altra, l’area fitness consentirà di svolgere percorsi all’aperto mediante la fruizione di sei diversi macchinari”.

L’assessore alle Manutenzioni Federica Ingaglio invita “la cittadinanza tutta a vivere i parchi presenti a Gravina che come Amministrazione cerchiamo giornalmente, con un impegno corale, di ottimizzare e ammodernare così da renderli sempre più fruibili per tutti. Confidiamo altresì nella collaborazione anche dei cittadini affinché tale area resti sempre quel gioiello che è fino a oggi”.