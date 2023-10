Il trionfo del centro-destra alle elezioni dell’Università di Catania: tutti i numeri

All'Università degli Studi di Catania gli iscritti sono andati al voto e i risultati rispecchiano le tendenze politiche del Paese

All’Università degli Studi di Catania gli iscritti sono andati al voto e i risultati hanno portato alcune soddisfazioni a diverse associazioni e non solo. Per il Senato accademico ha vinto la coalizione di Fratelli d’Italia – tendenza che rispecchia la situazione del Paese a livello politico in fin dei conti -, raccogliendo un 43% netto. La coalizione aveva tre liste: We Love Unict, 2.424 voti; Actea-Crediamoci, 1.831 voti; Azione Universitaria, 1.515 voti.

Elezioni UniCt, tutti i risultati

La delusione più grande arriva per Forza Italia, che ha avuto un risultato solo del 3%, con 377 voti. La Lega ha piazzato un 11%, più di 1.400 voti. E, infine, la sinistra ha ricevuto un 15% con due liste, ossia Nike-studenti liberi e democratici, la quale ha avuto 1.959 preferenze e Fronte della gioventù comunista con appena un centinaio di scelte.

Moltissimi hanno dato fiducia alle liste di Gaetano Galvagno, presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana.

All’Ersu e agli organi amministrativi le associazioni di Fdi vengono votate da 1 studente su 2. Alla scuola di medicina la segreteria Galvagno elegge 2 consiglieri su 4, i quali sommati prendono oltre il 35% dei voti totali.1 studente su 3 vota per le associazioni di Galvagno anche alla scuola di Medicina.

